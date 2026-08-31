В ШЫМКЕНТЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБВИНИТЕЛЬ»

31 августа в Шымкенте состоялся конкурс «Лучший государственный обвинитель», организованный прокуратурой Абайского района города.

Конкурс направлен на повышение профессионального уровня сотрудников органов прокуратуры и совершенствование навыков поддержания государственного обвинения. Участники продемонстрировали свои знания законодательства, профессиональную подготовку и практические навыки работы в судебном процессе.

Особенностью второго этапа стало его проведение в формате судебного заседания с участием судьи. Участники показали умение грамотно и аргументированно представлять позицию государственного обвинения в условиях, максимально приближенных к реальному судебному процессу.

Моделирование судебного заседания позволило участникам не просто подтвердить знание законов, но и отработать навык убедительной аргументации в условиях, максимально близких к реальному процессу.

Проведение подобных состязаний стимулирует профессиональный рост прокурорских кадров и напрямую повышает качество поддержания государственного обвинения в судах. Конкурс стал эффективной площадкой для проверки стрессоустойчивости и мастерства прокуроров, укрепляя стандарт судебной защиты государственных интересов.