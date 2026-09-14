В КОКСАЕ ЕЩЕ 6 СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ КВАРТИРЫ

В микрорайоне Коксай города Шымкента продолжается реализация программы реновации жилья. Сегодня в рамках данной программы еще 6 семей получили новые квартиры. Ключи от жилья вручил аким города Габит Сыздыкбеков.

Реализуемая в городе на протяжении нескольких лет программа реновации направлена на обновление жилья жителей, проживающих в ветхих домах. Участникам предоставляются новые квартиры, соответствующие количеству комнат и жилой площади их прежнего жилья.

На этот раз 6 семьям из микрорайона Коксай предоставлены новые квартиры в микрорайонах Туран и Шымсити. Вручив жителям ключи от жилья, аким города поздравил их с радостным событием и пожелал благополучия и счастливой жизни в новых домах.

«Поздравляю вас с новосельем! Пусть ваши дома будут наполнены достатком и благополучием. Желаю, чтобы в каждой семье царили мир и согласие, а ваши близкие были здоровы и благополучны», — сказал Габит Абдимажитович.

Одна из жительниц, получивших новую квартиру, Каршыга Алиева также выразила благодарность руководству города и с большой радостью сообщила, что готовится переехать в новое жилье.

«Большое спасибо руководству города за то, что подарили нам такой радостный день. Мы получили долгожданное новое жилье и теперь готовимся переехать всей семьей в комфортную квартиру. Получить ключи от нового дома — для нас большая радость. Желаю, чтобы в нашем новом доме было много счастливых и благополучных дней», — сказала она.

Переселение жителей ветхих домов в новые квартиры является одним из важных направлений обновления жилищного фонда города. При этом приоритет отдается улучшению жилищных условий граждан и обеспечению их безопасным и комфортным жильем.