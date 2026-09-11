ОБЪЯВЛЕНИЕ

Контрольно-надзорные органы будут отчитываться перед бизнес-сообществом

24 сентября 2026 года в городе Шымкент пройдет «Единый день отчета». Целью проведения данного мероприятия является предупреждение нарушений требований законодательства, а также повышение правовой грамотности предпринимателей. В рамках «Единого дня отчета» контрольно-надзорные органы будут отчитываться перед предпринимателями и обсуждать с ними идеи по совершенствованию законодательства в сфере государственного контроля и надзора.

На встрече примут участие представители акимата, органов Прокуратуры, Департамента по делам государственной службы, Департамента по противодействию коррупции, Департамента экономических расследований, Палаты предпринимателей «Атамекен» и других контрольно-надзорных органов города Шымкент.

Пользуясь этой возможностью, призываем предпринимателей задавать вопросы контрольно-надзорным органам.

Место проведения: здание акимата Туранского района города Шымкента, проспект Тауке хана, №6, зал заседаний, 2-й этаж.

Время: 24 сентября 2026 года, в 11:00.