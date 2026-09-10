В ШЫМКЕНТЕ ДО КОНЦА ГОДА ОЧЕРЕДНИКАМ ПРЕДОСТАВЯТ 3 687 КВАРТИР

В Шымкенте продолжается системная работа по обеспечению жителей города жильём. Сегодня очередные 40 семей получили ключи от новых квартир, расположенных в микрорайоне Асар-2. В церемонии вручения принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.

Квартиры предоставлены гражданам, подтвердившим свою платёжеспособность в рамках льготных кредитных программ АО «Отбасы банк» «2-10-20» и «5-10-20». Среди получателей многодетные и неполные семьи, граждане с инвалидностью, а также работники бюджетных организаций.

Напомним, в текущем году в Шымкенте планируется предоставить 7 386 квартир гражданам, состоящим в очереди на получение жилья. Из них 2 818 квартир - арендное жильё и 4 568 - кредитное.

На сегодняшний день очередникам уже вручены ключи от 3 699 квартир. Из них кредитное жильё получили 2 192 семей, арендное - 1 507 семей. До конца года планируется передать ещё 3 687 квартир, в том числе 2 376 кредитных и 1 311 арендных.

Стоит отметить, предоставление жилья носит адресный и социально ориентированный характер. Реализация жилищных проектов проводится в соответствии с поручениями Главы государства и направлена на улучшение жилищных условий горожан.