В ШЫМКЕНТЕ СТУДЕНТЫ ОБСУДИЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В ФОРМАТЕ ДЕБАТОВ

В Высшем колледже новых технологий имени М. Отебаева в Шымкенте состоялись дебаты на тему «Таза Қазақстан – выбор молодежи».

В мероприятии приняли участие студенты дебатного клуба «Шамшырақ». Участники обсудили вопросы защиты окружающей среды и формирования экологической культуры.

В ходе дебатов студенты представили противоположные позиции по вопросу необходимости введения экологических уроков в школьную программу. Свои взгляды они аргументировали и предложили различные пути повышения экологической ответственности в обществе.

Цель мероприятия – повышение экологической грамотности молодежи, формирование ответственного отношения к окружающей среде и привлечение внимания к вопросам чистоты города.

Отметим, что представители дебатного клуба «Шамшырақ» регулярно участвуют в городских и республиканских соревнованиях и занимают призовые места.