В ШЫМКЕНТЕ 23 ПРИЗЫВНИКА ОТПРАВИЛИСЬ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

В Шымкенте состоялась торжественная церемония проводов 23 молодых призывников на срочную военную службу.

2 сентября в Шымкенте состоялись проводы молодых граждан на военную службу. В рамках осеннего призыва 23 новобранца отправились выполнять свой воинский долг.

Молодые военнослужащие направлены в Жамбылскую область, где пройдут военную подготовку и освоят воинские специальности.

В церемонии приняли участие родные и близкие призывников, представители общественности и военнослужащие. Полковник Әбдіғабит Шегебаев пожелал новобранцам успехов и призвал достойно выполнить свой воинский долг.

Для участников мероприятия также были организованы показательные выступления военнослужащих спецназа и кинологической службы. Молодым призывникам продемонстрировали профессиональную подготовку и навыки военнослужащих.

В ходе мероприятия ветераны подчеркнули важную роль военной службы в воспитании у молодежи дисциплины, ответственности и патриотизма.

Новобранцам пожелали с честью выполнить поставленные задачи, успешно пройти службу и вернуться домой здоровыми.