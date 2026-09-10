ШЫМКЕНТСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ОТЛИЧИЛИСЬ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

В индийском городе Ахмедабад на этапе Мировой серии пара-стрельбы из лука спортсмены из Шымкента в составе сборной Казахстана показали высокие результаты.

В командных соревнованиях дуэт Жанат Айтимовой и Айзады Сейдан одержал победу над соперниками и завоевал золотую медаль соревнований. В личном зачёте Айзада Сейдан в напряжённой борьбе уступила чемпионке Паралимпийских игр всего 1 очко и завоевала серебряную медаль.

Этот результат — яркое подтверждение высокого уровня мастерства шымкентских параспортсменов на международной арене и их упорного труда.

Тренер спортсменов — Фуркат Закирұлы.