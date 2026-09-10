Выявить сильнейших атлетов приехали более семисот спортсменов со всех регионов Казахстана и Кыргызстана. Турнир должен стать серьезной проверкой спортивной зрелости и мастерства юных спортсменов – в представительном соревновании участвуют атлеты возрастом до 15 лет. Занявшие призовые места выполнят нормативы кандидатов в мастера спорта.

Как считают организаторы, очень сложно выделить фаворитов турнира – явных лидеров нет и все стремятся показать свои самые лучшие стороны.

«К этому турниру шымкентские дзюдоисты подошли в хорошей форме, готовы выступить на самом высоком уровне и могут составить конкуренцию самым сильным командам республики», - заверил Алтынбек Абаев, вице – президент федерации дзюдо города Шымкента.

Напомним, что на Чемпионате мира по дзюдо среди кадетов в Гуаякиле (Эквадор), казахстанцы громко заявили о себе. Сборная Казахстана завоевала золотую медаль. Казахстанские дзюдоисты стали победителями турнира среди смешанных команд, в финале одолев сборную Бразилии. Стоит добавить, что в индивидуальных соревнованиях казахстанские дзюдоисты завоевали десять медалей.