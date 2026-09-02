ЭКОЛОГИЯ И АРГУМЕНТЫ: В ШЫМКЕНТЕ ПРОШЛИ ДЕБАТЫ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ

В Шымкентском колледже транспорта ALT имени М. Тынышпаева прошли дебаты, организованные в рамках экологической инициативы. Мероприятие объединило студентов первых и вторых курсов самых разных железнодорожных специальностей — от путейцев и проводников до радиоэлектронщиков и будущих машинистов.

Встреча состоялась в рамках проекта «Таза орта - таза болашақтың кепілі». Как отметила председатель комитета по делам молодежи колледжа Шолпан СЕЙДЕРОВА, экологическое воспитание учащихся начинается с малого — с поддержания порядка в общежитиях и на территории учебного заведения, а волонтеры колледжа регулярно участвуют в городских акциях по благоустройству при поддержке молодежного ресурсного центра.

По словам руководителя КДМ, дебаты в колледже проходят каждый месяц. Студенты обсуждают не только экологию, но и самые разные актуальные темы: от семейных ценностей и вопросов образования до глобальных событий в мире.

Как рассказала студентка второго курса колледжа Назерке РАХМАТУЛЛА, дебаты на актуальные темы проводятся регулярно, а активисты учебного заведения вместе с молодежным ресурсным центром каждые выходные выходят на уборку городских парков и скверов.

«В рамках проекта "Таза орта - таза болашақтың кепілі" мы обсуждаем самые острые вопросы современного мегаполиса, включая экологическое состояние городской среды, влияние промышленных предприятий и проблему несанкционированных свалок. Мы стараемся не просто говорить о проблемах, но и находить реальные пути их решения, развивая культуру осознанного потребления среди молодежи», — поделилась Назерке Рахматулла.

В ходе дебатов развернулась жаркая дискуссия о том, кто именно должен нести главную ответственность за чистоту в стране.

Одна из групп участников настаивала на том, что экологическая культура должна формироваться в первую очередь у подрастающего поколения через личную ответственность, волонтерство и инициативы в социальных сетях.

«Чистота Казахстана зависит от каждого молодого человека. Если каждый начнет убирать мусор за собой и экономить ресурсы, это станет огромным вкладом в общее будущее», — прозвучало в ходе обсуждения.

В свою очередь, их оппоненты отметили, что возлагать всю ответственность исключительно на молодежь неправильно, так как чистота зависит от усилий всего общества и работы коммунальных служб.

«Чистота — это выбор всего народа, а не только молодежи. Кроме того, серьезный урон экологии наносят заводы и автомобильные выбросы, поэтому усилия волонтеров должны подкрепляться масштабными изменениями в инфраструктуре города», — подчеркнули участники дискуссии.

Главным итогом оживленной встречи стал общий вывод: забота об экологии и чистоте родного края требует не разделения обязанностей, а слаженной командной работы каждого гражданина, государства и общественных организаций.