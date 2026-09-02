МОЛОДЕЖЬ ВНЕСЛА ВКЛАД В ЧИСТОТУ ГОРОДА

Сегодня в Шымкенте в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» прошли работы по санитарной очистке и благоустройству. Организаторами мероприятия выступили КГУ «Молодежный ресурсный центр» Управления молодежной политики города Шымкента совместно с Южно-Казахстанской медицинской академией.

Главная цель акции — защита окружающей среды, поддержание чистоты в городе и формирование экологической культуры среди молодежи.

В субботнике приняли участие около 30 студентов Южно-Казахстанской медицинской академии, которые очистили от мусора территорию городских парков и привели её в порядок. Молодые активисты внесли свой вклад в благоустройство общественных мест, пропагандируя бережное отношение к природе.

Экологическая акция «Таза Қазақстан» направлена на формирование в обществе ответственного отношения к окружающей среде и активной гражданской позиции. Активное участие молодежи в подобных инициативах — важный шаг на пути к процветанию и чистоте Шымкента.