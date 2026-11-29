Сегодня аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков принял участие во внеочередных выборах депутатов городского маслихата. Глава города проголосовал на избирательном участке №231.

Нынешние выборы проходят на фоне масштабных политических преобразований, реализуемых в стране после принятия новой Конституции. Обновление представительных органов власти является важной составляющей политической модернизации.

Как отметил Глава государства, предстоящее обновление депутатского корпуса позволит значительно усилить деятельность местных представительных органов. В Шымкенте избирательная кампания проходит во всех пяти районах города.

Для проведения голосования открыты 365 избирательных участков. Зарегистрированы кандидаты в депутаты городского маслихата от пяти политических партий, а также кандидаты по одномандатным избирательным округам.

Избирательные участки открылись в 07:00 и будут работать до 20:00. Узнать номер и адрес своего избирательного участка жители могут с помощью специального Telegram-бота (@sailau_shymkent_bot) и сервиса shm.saylaw.kz.

Ожидается, что обновлённый состав маслихата внесёт значительный вклад в развитие города. Его деятельность будет направлена на рассмотрение актуальных вопросов местного значения, представление интересов жителей и принятие решений с учётом потребностей населения.