27 ноября в торгово-развлекательном центре Shymkent Plaza по поручению акима города состоялась акция «Народный юрист». В рамках мероприятия около 150 жителей получили бесплатные юридические консультации и ответы на интересующие их вопросы.

В акции приняли участие представители городского акимата, территориальных и правоохранительных органов, прокуратуры, следственных органов, службы судебных исполнителей, адвокатуры и нотариата, а также АО «Отбасы банк».

Участники мероприятия смогли напрямую обратиться к профильным специалистам, получить разъяснения по вопросам законодательства и узнать о доступных способах защиты своих прав и законных интересов.