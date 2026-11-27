Врачи городской клинической больницы №1 Шымкента провели сложную операцию по удалению металлической конструкции, установленной на ноге пациента 7 лет назад.

Со временем металлические элементы, закреплённые на кости, сместились со своего первоначального положения, а некоторые из них проникли в костную ткань. Отдельные элементы металлоконструкции приблизились к поверхности кожи и могли её прорвать.

В результате этого движения в суставе стали ограниченными, что негативно отразилось на нормальной функции конечности. Длительное ограничение подвижности может привести к дегенеративным изменениям в суставе, в том числе к развитию артроза.

По результатам обследования врачи приняли решение о проведении хирургического лечения. В ходе операции ранее установленные и сместившиеся металлические конструкции были успешно удалены.

По словам врачей, в подобных случаях смещение металлических конструкций может не только повреждать костные и мягкие ткани, но и приводить к нарушению функции сустава и дополнительным осложнениям.

В настоящее время состояние пациента находится под наблюдением врачей.