Бюджетный паспорт коммунального государственного учреждения «Управление строительства города Шымкент» по бюджетной программе 061 «развитие объектов государственных органов» опубликован для общественного обсуждения на интернет-портале «Открытый бюджет».

В этой связи просим принять участие в общественном обсуждении по данной бюджетной программе.

Ссылка для получения более подробной информации и участия в обсуждении: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4385525

Бюджетный паспорт коммунального государственного учреждения «Управление строительства города Шымкента» по бюджетной программе 039 «Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения» опубликован для публичного обсуждения на интернет-портале «Открытый бюджет».

В связи с этим просим вас принять участие в публичном обсуждении указанной бюджетной программы.

Подробная информация и ссылка для участия в обсуждении: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4385516

Паспорт бюджетной программы коммунального государственного учреждения «Управление строительства города Шымкента» по бюджетной программе 035 «Развитие объектов сельского хозяйства» опубликован для публичного обсуждения на интернет-портале «Открытый бюджет».

В связи с этим просим вас принять участие в публичном обсуждении указанной бюджетной программы.

Подробная информация и ссылка для участия в обсуждении: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4385506