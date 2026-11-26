В Южно-Казахстанский исследовательский университет имени Мухтара Ауэзова прибыла международная делегация в составе представителей конституционных судов Казахстана, Венгрии, Азербайджана и Таджикистана. В рамках визита была организована открытая лекция на тему «Роль конституционной законности в укреплении государственности и развитии общества».

В состав международной делегации вошли заместитель Председателя Конституционного Суда Республики Казахстан Бакыт Нурмуханов, судья Конституционного Суда Венгрии Акош Козьма, судья Конституционного Суда Азербайджана Рауф Кулиев, судьи Конституционного Суда Таджикистана Джурабек Кодирзода и Мухаммадджон Сохибзода, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Казахстане Ференц Цомбош.

В мероприятии приняли участие заместитель акима города Шымкента Сарсен Куранбек, председатель Правления – ректор университета Мухтар Толеген, профессорско-преподавательский состав и студенты юридического факультета.

Открывая встречу, заместитель акима города Сарсен Куранбек подчеркнул важность международного сотрудничества в вопросах соблюдения конституционной законности, защиты прав и свобод граждан, а также укрепления правового государства.

Одним из основных докладчиков встречи стал заместитель Председателя Конституционного Суда Республики Казахстан Бакыт Нурмуханов. Он рассказал о роли конституционной законности в укреплении государственности, механизмах обеспечения верховенства Конституции и защиты конституционных прав граждан.

В свою очередь, судья Конституционного Суда Венгрии Акош Козьма и судья Конституционного Суда Азербайджана Рауф Кулиев поделились опытом своих стран в сфере конституционного правосудия. В ходе выступлений были рассмотрены место конституционных судов в государственно-правовой системе, вопросы соблюдения конституционных норм и роль правовых институтов в развитии общества.

Ректор университета Мухтар Толеген в своём выступлении остановился на значимости встречи, проходящей в преддверии 35-летия Независимости Казахстана, и отметил роль Конституции в укреплении государственности и защите прав граждан. Кроме того, он акцентировал внимание на значении принципа «Закон и порядок», инициированного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, в формировании правовой культуры общества.

В ходе встречи также были затронуты вопросы развития юридической науки и подготовки специалистов с высокой правовой культурой в связи с присвоением университету национального статуса. Помимо этого, стороны обсудили перспективы укрепления побратимских связей между Шымкентом и венгерским городом Дебреценом, а также академического сотрудничества с Дебреценским университетом.

В продолжение лекции студенты и преподаватели юридического факультета задали представителям делегации вопросы о деятельности конституционных судов, механизмах защиты прав граждан и международном правовом опыте. Встреча прошла в формате открытого диалога и обмена мнениями.

Международное мероприятие стало площадкой для обмена опытом в сфере конституционного права, обсуждения актуальных вопросов деятельности правовых институтов и углубления профессиональных знаний будущих юристов.