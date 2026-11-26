В рамках городских командно-штабных учений «Зима-2026» департаменты по чрезвычайным ситуациям города Шымкента и Туркестанской области совместно отработали действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть при неблагоприятных погодных условиях. Учения прошли на старом перевале Казыгурт, расположенном вблизи села Каратобе Толебийского района Туркестанской области.

Согласно сценарию учений, из-за обильного снегопада и метели проезд через перевал оказался затруднён, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие. Это привело к образованию автомобильной пробки.

Для спасения людей, оказавшихся заблокированными в транспортном средстве в результате ДТП, был задействован оперативно-спасательный отряд. С помощью специальных инструментов спасатели открыли двери автомобиля и эвакуировали пострадавших. Первую медицинскую помощь им оказали сотрудники Центра медицины катастроф.

На следующем этапе сценария из-за длительной работы двигателя автомобиля, оставленного включённым для обогрева, возник пожар. Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные локализовали и ликвидировали возгорание. Для доставки других пассажиров, оставшихся на дороге, в безопасное место была задействована специальная техника. Эвакуированных разместили в ближайшем пункте сбора и временного размещения.

Кроме того, во время метели двое человек, направившихся на поиски помощи, сбились с пути и потерялись. Для их поиска были привлечены кинологи оперативно-спасательного отряда со служебными собаками, а также волонтёры. Благодаря слаженным и оперативным действиям пропавшие были найдены и переданы сотрудникам Центра медицины катастроф.

Таким образом, в ходе учений комплексно отработали взаимодействие сил и средств при различных чрезвычайных ситуациях, проведение спасательных и противопожарных работ, оказание медицинской помощи, а также эвакуацию населения в безопасные места. Все поставленные задачи были выполнены в полном объёме, а действия участников получили высокую оценку наблюдателей учений.