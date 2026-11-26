В Шымкентском университете в рамках экологического направления «Таза Қазақстан» состоялась встреча студенческой молодежи с работниками прокуратуры, акимата и молодежного ресурсного центра. Здесь говорили о необходимости соблюдения законов страны, воспитании четко выраженной гражданской позиции и непримиримости к различным противоправным проступкам.

На встречу с представителями надзорного органа и сотрудниками акимата пригласили студентов старших курсов – будущих педагогов, юристов, тех, кто по специфике своей работы будет тесно общаться с большим количеством людей. Есть глубоко символическое в том, что о законе и порядке говорят в ходе проведения акции «Таза Қазақстан». Ведь работа по наведению чистоты в городе, около своего учреждения, в своем дворе, предполагает и чистоту помыслов людей, желания оказать помощь ближнему, тому, кто нуждается в нашей поддержке. Благодаря профилактической работе, как заявляют прокуроры, количество правонарушений среди подростков и молодых людей стало заметно меньше даже в сравнении с прошлым годом.

«Я сам родился и вырос в Туркестане. И в те времена, среди молодежи нередки были разборки, когда конфликтные ситуации разрешались не с помощью закона, а на кулаках, между группами подростков. Сейчас, это уже в прошлом, но рассказывая о таких ситуациях, я не устаю говорить молодым людям - если сталкиваются с фактами правонарушений, необходимо обращаться в полицию, в прокуратуру. Сейчас много говорят о буллинге, дропперстве, мошенничестве. Подростки нередко сталкиваются с подобными противоправными проявлениями. Необходимо проявлять свою гражданскую позицию с тем, чтобы сообщать о таких фактах, а не замалчивать их, дабы не давать возможности распространению преступной деятельности, проявлять нулевую терпимость к правонарушениям», - пояснил Нурислам Сламбекулы, прокурор прокуратуры Энбекшинского района.

Вопросы, что поднимались на встрече, вызвали живой отклик у студенчества, и потому встреча практически сразу перешла в разряд неформального общения с высказыванием собственного мнения молодежи об актуальной проблеме.