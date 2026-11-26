В Шымкенте под председательством акима города Габита Сыздыкбекова состоялось совместное заседание Межведомственной комиссии по противодействию коррупции и Регионального оперативного штаба.

В работе заседания приняли участие руководители местных представительных органов, правоохранительных и специальных органов, органов военного управления, а также акимы районов и руководители городских управлений.

Участники рассмотрели вопросы предупреждения коррупционных рисков при распределении жилья, устранения административных барьеров в деятельности субъектов предпринимательства, а также другие актуальные вопросы, связанные с обеспечением безопасности в городе.

По каждому из направлений были заслушаны доклады руководителей Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по городу Шымкенту, Департамента экономических расследований, управления жилья, городского филиала АО «Отбасы банк» и Палаты предпринимателей.

Выступающие проинформировали о проводимой работе и принимаемых мерах. По итогам обсуждения предложения и замечания участников были приняты во внимание. Руководителям соответствующих государственных органов даны поручения по дальнейшей работе в обозначенных направлениях.