Под председательством акима города Габита Сыздыкбекова состоялось аппаратное совещание, на котором были рассмотрены вопросы лекарственного обеспечения медицинских организаций, итоги социально-экономического развития города за 10 месяцев текущего года, а также подготовку Шымкента к новогодним и зимним праздникам.

Руководитель представительства ТОО «СК-Фармация» по городу Шымкент Улжан Нугманова доложила об итогах поставок лекарственных средств и медицинских изделий за 10 месяцев 2026 года, а также о планах по обеспечению медицинских организаций препаратами на предстоящий год.

Через Единого дистрибьютора «СК-Фармация» лекарственное обеспечение получают 92 медицинские организации города. Для бесперебойного снабжения в логистических хабах и на складах сформирован двухмесячный запас медикаментов.

Для удобства жителей функционируют чат-боты «СК-Фармация» в Telegram и WhatsApp. С их помощью можно проверить наличие назначенных лекарственных препаратов по ИИН или номеру рецепта. С момента запуска сервисами воспользовались более 4,5 тыс. человек, в том числе свыше 300 жителей Шымкента.

В рамках закупочной кампании на 2027 год уже закуплено 84% от общей потребности в лекарственных препаратах. До конца года этот показатель планируется довести до 95%. Кроме того, для строительства собственного логистического комплекса ТОО «СК-Фармация» в Шымкенте уже выделен земельный участок.

По словам руководителя управления экономики и бюджетного планирования Ерлана Ескараева, по итогам десяти месяцев 2026 года краткосрочный экономический рост Шымкента составил 16,1%, что более чем втрое превышает среднереспубликанский показатель (5,2%). По темпам роста город занял второе место среди регионов страны.

Положительная динамика отмечена в основных отраслях экономики. Объем промышленного производства увеличился на 13,3%, строительных работ — на 8,9%, торговли — на 21,9%, транспортных услуг — на 17,5%, услуг связи — на 10,3%, сельского хозяйства — на 15%. Площадь введенного в эксплуатацию жилья выросла на 6,3%.

Численность населения города достигла 1 млн 320,7 тыс. человек. С начала года родились 19 257 детей, прирост населения составил 26 693 человека. Годовая инфляция в Шымкенте составила 8,8%, что ниже среднереспубликанского уровня (9,2%).

Собственные доходы выросли на 55,7 млрд тенге или 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 453 млрд тенге. Самостоятельность городского бюджета за 2022–2026 годы увеличилась с 46% до 70%.

Руководитель управления культуры, развития языков и архивов Бауржан Орынтаев сообщил, что в Шымкенте в честь 35-летия Независимости Республики Казахстан запланировано около 30 культурных мероприятий. Еще 19 мероприятий пройдут в рамках празднования Нового года.

Основное торжественное мероприятие, посвящённое Дню Независимости, состоится 15 декабря во Дворце «Қызғалдақ». В программе предусмотрено награждение работников, внесших вклад в социально-экономическое развитие города, ведомственными наградами и благодарственными письмами акимата.

Также запланированы Международный конкурс танца «Қазына», республиканский конкурс молодых исполнителей традиционной песни «Күміс көмей» и конкурс молодых поэтов «Күміс қалам – 2026».

В преддверии Нового года учреждения культуры подготовят праздничные концерты и тематические программы, а театры организуют детские утренники. 31 декабря на площади «Астана» состоится гала-концерт с участием местных артистов и известных звёзд казахстанской эстрады. Завершится вечер праздничным фейерверком.

Подводя итоги совещания, аким города поручил принять необходимые меры для бесперебойного лекарственного обеспечения, дальнейшего роста экономики и своевременной подготовки города к новогодним и зимним праздникам.