В Шымкенте официально открылся пункт приёма документов для оформления шенгенской визы во Францию. Теперь жители города и близлежащих регионов могут подавать визовые заявления непосредственно в Шымкенте, не выезжая для этого в Алматы или Астану.

В церемонии открытия приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Республике Казахстан Сильван Гиоге, Генеральный консул Франции в Казахстане Максим Жеренже, а также почётный консул Франции в Шымкенте и Туркестанской области Игорь Копайлов.

Новый пункт открыт в рамках договорённостей между акиматом города Шымкента и Посольством Франции в Казахстане. Приём документов осуществляется при содействии международного визового оператора VFS Global с использованием мобильного оборудования для сбора биометрических данных.

Аким города выразил благодарность Посольству Франции и лично Послу за поддержку данной инициативы, подчеркнув значимость открытия нового пункта для жителей Шымкента и южных регионов страны.

Новая услуга позволит жителям Шымкента и близлежащих населённых пунктов проходить необходимые процедуры на месте, существенно упростив процесс подачи документов на визу. В период низкого спроса документы будут приниматься один раз в месяц, а в период повышенного спроса — с марта по июль — два раза в месяц.

Пункт приёма документов расположен на 6-м этаже бизнес-центра Alban Business Center по адресу: проспект Кунаева, 15/2.

Предварительная запись на подачу документов осуществляется через официальный сайт компании VFS Global.

Отметим, что открытие нового пункта стало результатом развития сотрудничества между акиматом города и Посольством Франции в Казахстане и направлено на повышение доступности консульских услуг для жителей южного региона страны.