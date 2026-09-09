ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вниманию жителей и гостей города Шымкента!

В связи с проведением марафона в городе Шымкенте 12–13 сентября движение автотранспорта на ряде улиц будет временно ограничено.

12 сентября с 06:00 будет ограничено движение на дорогах, ведущих к площади Аль-Фараби.

13 сентября с 06:00 до 13:30 в связи с проведением марафона будет временно перекрыто движение автотранспорта по маршруту:

площадь Аль-Фараби – улица Аскарова – улица Туркестанская – проспект Кунаева – улица Байдибек би – до пересечения с улицей Аргынбекова.

В связи с этим просим жителей и гостей города заранее планировать свои маршруты и по возможности пользоваться альтернативными дорогами.

Благодарим за понимание и поддержку важного спортивного мероприятия, направленного на развитие массового спорта в городе.