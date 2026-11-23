19–20 ноября в Шымкентском городском Центре психического здоровья состоялись рабочие встречи с международным экспертом Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Виталием Климчуком.

Мероприятия были организованы в рамках совместной программы, направленной на профилактику суицидального поведения среди несовершеннолетних и укрепление системы охраны психического здоровья населения. В них приняли участие специалисты организаций первичной медико-санитарной помощи, врачи, психологи и психиатры.

В ходе встреч состоялся профессиональный диалог между международным экспертом и участниками. Специалисты обменялись опытом, обсудили актуальные вопросы отрасли. Участники смогли задать интересующие их вопросы и обменяться мнениями по вопросам профилактики суицидального поведения, раннего выявления факторов риска и своевременного оказания помощи подросткам.

Особое внимание было уделено совершенствованию межведомственного взаимодействия, укреплению связей между медицинскими организациями и другими заинтересованными учреждениями, а также повышению качества психологической, медицинской и социальной помощи населению.

Подобные встречи способствуют не только обмену международным опытом, но и укреплению профессиональных связей между специалистами, совершенствованию практических навыков и формированию единого подхода к вопросам охраны психического здоровья.

Сохранение психического здоровья и профилактика суицидального поведения являются важными направлениями, требующими совместной работы специалистов различных сфер, слаженного взаимодействия и высокого уровня профессиональной ответственности.