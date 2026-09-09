Ы. АЛТЫНСАРИНА ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВИЛИ

В городе Шымкент полностью завершены работы по реконструкции улицы Ы. Алтынсарина, объект введен в эксплуатацию.

Работы проводились на участке от улицы Мустафы Шокая до микрорайона Туран. Общая протяженность дороги составляет 2 километра.

Улица расширена с 2 до 4 полос, уложен новый асфальтовый слой. Приведена в порядок полоса для пешеходов, обновлены остановки общественного транспорта, наружное освещение и система водоотведения.

Кроме того, организовано движение транспорта, открыты правые повороты.

Обновленная улица повысила транспортную доступность микрорайонов Туран, Кайтпас-1 и прилегающих территорий, а также сформировала альтернативный маршрут проспекту Байдибек би.

Это позволит эффективно распределить транспортный поток, снизить транспортную нагрузку на прилегающие улицы и сократить время в пути для жителей.

В рамках проекта комплексно обновлены не только дорожное покрытие, но и пешеходная инфраструктура, освещение, система водоотведения, остановки и инженерные сети.

Улица Ы. Алтынсарина — одна из важных обновленных улиц города, которая позволит улучшить транспортное сообщение.