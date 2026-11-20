В городе Шымкенте с 16 февраля 2026 года в соответствии с решением Правительства РК запущен пилотный проект по приостановлению присвоения статуса кандаса. Кандасы, получившие данный статус до запуска проекта, привлекаются к активным мерам содействия занятости.

По данным информационной системы «Еңбек нарығы», за мерами содействия занятости обратились 66 кандасов. Из них 52 человека участвуют в активных программах. В частности, 16 человек трудоустроены на постоянную работу, 14 прошли обучение по проекту «Бастау Бизнес», из которых 13 получили сертификаты. Кроме того, 2 человека направлены на «Молодёжную практику», 16 прошли онлайн-обучение на платформе Skills Enbek, 3 человека приняли участие в краткосрочном профессиональном обучении, а 1 человек трудоустроен в рамках проекта «Серебряный возраст».

Помимо этого, более 100 кандасов, не получивших гражданство, проинформированы о возможностях переселения в северные регионы страны. В Центрах трудовой мобильности также проведены информационные встречи.

Также с 16 февраля запущен пилотный проект по присвоению статуса кандаса и выдаче иностранцам разрешений на постоянное проживание. Проект реализуется до 31 декабря 2026 года в областях Абай, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Атырауской и Западно-Казахстанской.

С начала года в Северо-Казахстанскую область переселились 8 семей, всего 29 кандасов. Им предоставляется единовременная субсидия на переезд в размере 70 МРП на каждого члена семьи, а также ежемесячная субсидия в течение 12 месяцев для возмещения расходов на аренду жилья и коммунальные услуги.

Кроме того, предусмотрены меры по трудоустройству, профессиональному обучению и предоставлению микрокредитов. Кандасам и переселенцам выдаётся сертификат экономической мобильности на приобретение жилья в размере 50% от его стоимости, но не более 1 625 МРП (7 028 125 тенге).

Указанные меры поддержки направлены на социальную адаптацию кандасов, обеспечение их занятости и переселение в регионы страны.