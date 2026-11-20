24 ноября в городе Шымкенте состоится бизнес-форум на тему «Казахстан – Узбекистан: промышленная кооперация, торговля и новые инвестиционные возможности».

Планируется участие более 120 представителей предприятий Узбекистана, работающих в таких отраслях, как производство строительных материалов, пищевая и текстильная промышленность, агробизнес, машиностроение, инжиниринг, строительство, информационные технологии, логистика, фармацевтика и других сферах.

Основная цель мероприятия – расширение торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, укрепление деловых связей, развитие промышленной кооперации и реализация совместных инвестиционных проектов.

В рамках форума будут представлены экономические возможности Казахстана и Узбекистана, а также организованы двусторонние деловые встречи в форматах B2B и G2B.

Дата проведения: 24 ноября 2026 года

Время: 10:00–13:00 (регистрация участников начнётся в 09:15)

Место проведения: город Шымкент, гостиница «Rixos Khadisha Shymkent».

Контактный номер: 8 702 740 89 00

Приглашаем отечественных предпринимателей принять участие в форуме!

Это важная площадка для расширения международных деловых связей, поиска новых партнёров и реализации взаимовыгодных проектов.