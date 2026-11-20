Проект постановления об утверждении тарифов на оказание специальных социальных услуг в городе Шымкент на 2027 год опубликован на интернет-портале «Открытые НПА».

Приглашаем вас принять участие в общественном обсуждении данного проекта постановления.

Ссылка для подробного ознакомления: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15946925

Проект постановления акимата города Шымкент «О размещении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим образованием на 2026–2027 учебный год в городе Шымкент» опубликован на интернет-портале «Открытые НПА».

Приглашаем вас принять участие в общественном обсуждении данного проекта постановления.

Ссылка для подробного ознакомления: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15946588

Проект постановления «Об утверждении Правил эксплуатации внутрихозяйственных ирригационных и коллекторно-дренажных систем города Шымкент» опубликован на интернет-портале «Открытые НПА».

Приглашаем вас принять участие в общественном обсуждении данного проекта постановления.

Ссылка для подробного ознакомления: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15946296