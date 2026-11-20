Бюджетный паспорт по бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе» аппарата акима Енбекшинского района города Шымкента опубликован на интернет-портале «Открытый бюджет».

Приглашаем всех желающих принять участие в общественном обсуждении указанного бюджетного паспорта.

🔗 Подробнее по ссылке: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4381425

Бюджетный паспорт по бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе» аппарата акима Абайского района города Шымкента опубликован на интернет-портале «Открытый бюджет».

Приглашаем всех желающих принять участие в общественном обсуждении указанного бюджетного паспорта.

🔗 Подробнее по ссылке: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4381515

Паспорт деятельности администратора бюджетных программ аппарата акима города Шымкента на 2026–2028 годы опубликован на интернет-портале «Открытый бюджет».

Приглашаем всех желающих принять участие в общественном обсуждении указанного бюджетного паспорта.

🔗 Подробнее по ссылке: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4381580