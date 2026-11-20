В городской клинической больнице №1 Шымкента пациентам с осложнёнными формами желчнокаменной болезни оказывается экстренная медицинская помощь. С начала 2026 года в больницу с данным диагнозом поступил 921 пациент, 864 из них были прооперированы.

Кроме того, с целью восстановления проходимости желчных протоков проведено 97 лечебных манипуляций с использованием методов эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) и эндоскопической папиллосфинктеротомии (ЭПСТ).

Одним из пациентов с осложнённой формой заболевания стал 48-летний мужчина, доставленный в больницу в тяжёлом состоянии. В ходе обследования выяснилось, что желчный пузырь был сильно воспалён, нагноился и перфорировался. Учитывая состояние пациента, врачи незамедлительно оказали реанимационную помощь. Под руководством заместителя главного врача по хирургической работе Тайбека Сыдыкова была проведена сложная операция лапароскопическим методом.

По словам специалистов, некоторые пациенты не придают значения первым симптомам заболевания и прибегают к самолечению, в том числе используют травяные настои и другие методы лечения, не имеющие научного подтверждения. В результате это может привести к несвоевременному обращению за медицинской помощью и развитию осложнений.

Поэтому важно своевременно обращаться к врачу и не заниматься самолечением.