ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЦЫ АКСУМБЕ

В городе Шымкент продолжается строительство по продлению улицы Аксумбе в жилом массиве Таскен в качестве альтернативы проспекту Байдибек би. В настоящее время продолжается процесс изъятия земельных участков, необходимых для продления улицы, для государственных нужд.

Для реализации данного проекта определены 33 земельных участка и иные объекты недвижимого имущества, попадающие в зону строительства дороги. На сегодняшний день 12 земельных участков изъяты для государственных нужд.

Оставшиеся 21 земельный участок и жилые дома в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» в полном объеме оценены независимой оценочной компанией, с собственниками проводятся переговоры.

В случае согласия собственников с предложенным размером компенсации Управлением земельных отношений города Шымкента в соответствии с законодательством будет проведена работа по изъятию земельных участков для государственных нужд.