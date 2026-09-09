ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ: ВЫСОКО ОЦЕНЕН СБОРНИК ИЗБРАННЫХ РАЗМЫШЛЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА

В Шымкенте состоялось широкое обсуждение сборника избранных трудов и размышлений Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Әділетті қоғамға шыншыл сөз» («Честное слово — справедливому обществу»).

В представительном собрании, прошедшем в конгресс-холле «Қызғалдақ», приняли участие представители интеллигенции, ученые, эксперты, общественные и государственные деятели, а также представители бизнеса и творческих кругов.

Новое издание, объединившее глубокие аналитические суждения и избранные размышления Президента о развитии страны, получило высокую оценку участников встречи.

Модератором экспертной встречи выступил заместитель акима города Шымкента Сарсен Куранбек. В своем выступлении он подчеркнул важность рассмотрения выступлений Президента разных лет в единой динамике. Было отмечено, что когда размышления Главы государства различных периодов сводятся в единое русло, отчетливо прослеживаются ключевые этапы развития и переломные моменты в истории страны.

В ходе заседания председатель Правления Университета имени Ж. Ташенева, академик НАН РК Оналбай Аяшев акцентировал внимание на роли образования и науки. Отметив, что сегодня образование стало главным приоритетом государственного развития, он подчеркнул ответственность молодежи при выборе профессии и ее роль в будущем страны. Директор Шымкентского методического центра обучения языкам Амангельды Иманкулов остановился на вопросах сохранения национальных ценностей и судьбе родного языка, назвав его золотым мостом между поколениями и живой памятью нации.

Член Союза писателей Казахстана, поэт и переводчик Абай Калшабек поделился мыслями о ценности и ответственности публичного слова. Он отметил, что для каждого мастера пера слово служит главным мерилом честности и искренности.

На встрече неоднократно звучала мысль о том, что справедливое общество формируется не только законами, но и взаимным доверием, а также высокой ответственностью граждан. Анализ магистрального пути Казахстана за годы независимости показывает: как бы ни менялись общество и экономика, справедливость, верховенство закона и качество образования всегда остаются на первом месте.

Издание охватывает 21 ключевое направление, среди которых справедливость, верховенство закона, национальная идентичность, образование, цифровизация и экологическая культура. По словам участников, сборник четко определяет основные ориентиры современной государственной политики. Книга представляет большую ценность для молодежи, государственных служащих и депутатов Национального курултая.

Своими впечатлениями поделился и заслуженный юрист Казахстана, профессор Бекет Тургараев:

— Это чрезвычайно важный труд, в котором собраны многолетние результаты работы и ценные идеи Главы государства касательно будущего страны. Я прочел книгу с большим интересом и порекомендовал ее своим коллегам, друзьям и детям. Считаю, что издание «Әділетті қоғамға шыншыл сөз» должно стать настольной книгой в каждой семье.

Стоит отметить, что ранее книга Президента уже обсуждалась в Алматы, Атырауской, Павлодарской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях.

Проведение мероприятия в конгресс-холле «Қызғалдақ» имеет свое символическое значение. В ходе визита в Шымкент в апреле 2025 года Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение присвоить этому зданию название «Қызғалдақ».

Сегодня во дворце, ставшем главным культурным центром мегаполиса, прозвучали глубокие и основательные идеи о будущем нации и справедливости.

В завершение встречи участники обменялись мнениями и озвучили свои предложения.