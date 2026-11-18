По поручению Главы государства в Шымкенте создается Национальный университет культуры и искусства. Соответствующее постановление Правительства подписал Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов.

Вуз откроется на базе факультета культуры и искусства Южно-Казахстанского исследовательского университета имени Мухтара Ауэзова. Он будет готовить специалистов по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Основной акцент сделают на востребованных творческих направлениях, включая кино и драматургию, режиссуру кино и телевидения, графику и мультимедиа, медиаменеджмент, операторское искусство и звукорежиссуру.

Университету будет присвоен особый статус. Это расширит возможности для внедрения современных образовательных программ, участия в международных проектах и развития сотрудничества в сфере образования, науки, культуры и креативных индустрий.