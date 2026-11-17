Жилищный фонд Шымкента пополнился квартирами, предназначенными для граждан, нуждающихся в государственной поддержке. На площадке комплекса «Қызғалдақ сарайы» аким города Габит Сыздыкбеков вручил ключи от квартир 70 семьям. Жильё расположено в микрорайонах Асар-2, Бозарык, Туран и 189-м квартале.

Отметим, все квартиры предоставлены в аренду с правом последующего выкупа. Данный формат предусматривает проживание в квартире с возможностью её дальнейшего приобретения на установленных условиях.

Квартиры распределены между гражданами с инвалидностью, семьями, воспитывающими детей с особыми потребностями, многодетными и неполными семьями, вдовами, лицами, приравненными к ветеранам Великой Отечественной войны, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также государственными служащими.

Расширение жилищных возможностей горожан предполагает использование различных форматов поддержки. Арендное жильё с правом выкупа — один из них. Такой подход даёт семьям возможность улучшить свои жилищные условия и в дальнейшем приобрести квартиру в собственность.

В Шымкенте работа в этом направлению ведётся с учётом потребностей очередников и предусмотренных государством механизмов поддержки.