В честь Всемирного дня недоношенных детей, который отмечается 17 ноября, в родильных домах города Шымкента были организованы особые праздничные мероприятия.

В праздничной встрече, направленной на поддержку родителей недоношенных малышей и чествование маленьких героев, проявивших невероятную силу в борьбе за жизнь, приняли участие около 200 родителей. Среди них были родители тройняшек и двойняшек, а также детей, родившихся на 24–27-й неделе беременности с весом всего 650 граммов.

В ходе мероприятия медицинские работники вместе с родителями разделили радость от сегодняшних достижений малышей. Маленьким героям, появившимся на свет с низкой массой тела, вручили специальные грамоты и памятные подарки.

Кроме того, для малышей и их родителей был организован праздничный стол, а для развлечения детей приглашены аниматоры. Для гостей подготовили различные игры и интересную развлекательную программу, создав атмосферу настоящего праздника. Тёплая встреча, искренние пожелания и радостные моменты оставили у родителей особые впечатления.

По словам специалистов, недоношенные дети нуждаются в особом медицинском уходе и постоянном наблюдении. До стабилизации состояния здоровья и достижения необходимой массы тела малыши в среднем находятся под наблюдением врачей от 60 до 120 дней.

Стоит отметить, что в Шымкенте ежегодно в среднем 1700–1800 детей рождаются раньше срока.