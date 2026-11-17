В выставочном центре Корме проходит региональный форум «Shymkent AI Forum – 2026». Масштабное мероприятие приурочено ко Дню работников цифровизации и информационных технологий.

Главная цель форума — развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий в регионе, презентация инновационных проектов, укрепление сотрудничества между IT-компаниями и стартапами, а также поддержка технологического предпринимательства.

В мероприятии принимают участие около 500 человек, среди которых представители государственных органов, IT-компании, предприниматели, стартапы, отраслевые эксперты, представители вузов и молодежь.

В рамках программы форума проходят 4 панельные сессии, охватывающие актуальные направления цифровизации и искусственного интеллекта. В частности, участники обсуждают темы: «Цифровой Шымкент: Вызовы и следующие шаги», «Стартапы в эпоху AI», «Why MedTech?» и «AI & ML. Что мы сделаем завтра?». В сессиях задействованы 14 спикеров и 4 модератора.

Кроме того, в качестве специального гостя в форуме принимает участие экс-президент АО "Казатомпром" Мухтар Джакишев, который выступает на отдельной сессии, посвященной вопросам искусственного интеллекта, технологического развития и современного управления.

В выставочной зоне форума широко представлены технологические проекты. На площадке Startup Alley экспонируются стартап-проекты, а другие компании демонстрируют свои технологические решения на индивидуальных стендах.

Для участников также организован конкурс стартапов «MedTech Startup Battle», в котором соревнуются 10 команд, представляющих инновационные проекты в сфере медицинских технологий. Призовой фонд конкурса составляет 1 млн тенге.

Помимо этого, на площадке форума работают интерактивные зоны: Robo Zone, посвященная робототехнике, и Game Zone. Эти пространства позволяют на практике ознакомиться с современными технологиями и новыми цифровыми решениями.

«Shymkent AI Forum – 2026» выступает важной технологической площадкой, объединяющей государственный сектор, IT-бизнес, высшие учебные заведения и стартап-сообщество. По итогам форума формируются новые возможности, направленные на повышение цифрового и инновационного потенциала региона, развитие технологических проектов и расширение партнерских связей между представителями отрасли.