ДИАЛОГ КОЧЕВОГО НАСЛЕДИЯ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: В ШЫМКЕНТЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА SHE RUG 02

В Шымкенте открылась выставка современного искусства SHE RUG 02 — ALONE TOGETHER, объединившая традиционное казахское ковроткачество, текстиль, инсталляции и видеоарт. Экспозиция развернулась в пространстве Orbis Auto Shymkent.

Проект собрал десять известных и молодых казахстанских авторов — среди них Алибай Бапанов, Алмагуль Менлибаева, Айгуль Кыдырбаева, Ботагоз Толеш, а также коллекционеры и творческая студия ShyraQ. Через художественные образы и ручной труд мастера и авторы выстраивают живой диалог между наследием предков и актуальным искусством.

Авторы экспозиции предлагают зрителям задуматься над острым вопросом цифровой эпохи: действительно ли мы связаны друг с другом или лишь постоянно находимся «на связи»? В поисках ответа выставка обращается к фундаментальным основам казахского кочевого уклада — открытым дверям, общему дастархану, соседской взаимопомощи и передаче мастерства от бабушек младшим поколениям. В этом контексте традиционный ковёр предстаёт не просто предметом быта, а носителем культурного кода и символом неоценимого вклада сельских женщин-мастериц в сохранение национальной памяти.

«ALONE TOGETHER — это не об одиночестве. Это о переосмыслении ценности человеческого присутствия и совместности. Сегодня технологии позволяют нам постоянно оставаться на связи, однако подлинная человеческая близость становится всё более хрупкой. Через эту выставку мне хотелось создать пространство, в котором мы могли бы заново осмыслить, что значит принадлежать — семье, сообществу, культуре и общей истории. Для меня сохранение наследия не означает обращение исключительно к прошлому. Это возможность дать традиционным знаниям достойное место в современной жизни и создать условия для их дальнейшего развития», — отмечает основатель бренда ShyraQ и куратор выставки, PhD Сандугаш Бейсенбекова.

Проект реализуется на стыке культуры, бизнеса и науки. Образовательным партнёром выставки выступил Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекали Жанибекова. Вместе с вузом организаторы планируют интегрировать традиционные ремёсла в современный дизайн, учебные программы и креативную экономику региона.

Экспозиция проходит в пространстве Orbis Auto Shymkent (Тамерлановское шоссе, 90Б), посетить её жители и гости города могут до 12 декабря.