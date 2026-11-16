АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ: РАССМОТРЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Под председательством акима города Габита Сыздыкбекова состоялось аппаратное совещание, на котором рассмотрели вопросы развития внешних связей и креативной индустрии, а также эпидемиологическую ситуацию в городе.

Руководитель управления туризма, внешних связей и креативной индустрии Бексултан Адилханов сообщил, что с начала года Шымкент с рабочими визитами посетили послы и генеральные консулы 14 государств. Достигнуты договорённости об установлении побратимских отношений с четырьмя зарубежными городами: Фейсалабадом (Пакистан), Кутаиси (Грузия), Дебреценом (Венгрия) и Пермью (Россия).

В городе открыты почётные консульства Кыргызстана, Франции и Бельгии. Планируется открытие консульств Италии и Латвии. Кроме того, в соответствии с Дорожной картой, подписанной с Посольством Франции в Казахстане, ожидается запуск полноценного визового сервиса по приёму документов на получение шенгенских виз.

В целях продвижения туристического потенциала города Шымкент посетили представители туристической отрасли и блогеры из 11 стран. По итогам встреч подписано 17 соглашений с местными туристическими компаниями. В ноябре запланирован информационный тур для зарубежных туроператоров и тревел-блогеров из семи стран.

Продолжает развиваться и креативная индустрия. В городе зарегистрировано 2 430 субъектов этой сферы. В Shymkent Creative Hub работают 36 резидентов, проведено 227 мероприятий и организовано 79 ярмарок, на которых реализовано более 5 200 изделий.

Среди значимых проектов также выпуск двух полнометражных анимационных фильмов студии «Сақ», международный модный показ с участием дизайнеров из 20 стран и проведение Дней креативной индустрии Шымкента в Астане в рамках проекта Creative Aimaq.

По информации руководителя управления здравоохранения Кайрата Калибекова, в Шымкенте продолжается профилактическая работа по предупреждению ОРВИ. Медицинские организации готовы к оказанию необходимой помощи пациентам.

С начала октября в город поставлено 150 тысяч доз вакцины «Гриппол Плюс». По состоянию на 13 ноября прививки получили 142,5 тысячи человек, что составляет 95% от плана. При этом отмечается снижение числа пациентов с ОРВИ.

Для госпитализации предусмотрено 676 дополнительных инфекционных коек. В 58 поликлиниках работают мобильные бригады и фильтр-кабинеты. Медицинские организации обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты. В целом эпидемиологическая обстановка в городе остаётся стабильной.

По итогам совещания аким города поручил ответственным руководителям продолжить работу по расширению международного сотрудничества и продвижению туристического потенциала Шымкента, а также принять дополнительные меры по профилактике сезонных заболеваний.