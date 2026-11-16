В AUEZOV UNIVERSITY ОТКРЫЛИ ФОРСАЙТ-ЦЕНТР, НАПРАВЛЕННЫЙ НА РАЗВИТИЕ НАУКИ РЕГИОНА

Важная инициатива, направленная на укрепление связи между наукой и производством, а также повышение научного потенциала региона, получила практическое воплощение. В Auezov University состоялось торжественное открытие Форсайт-центра, созданного по инициативе Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан совместно с акиматом города Шымкента. Новая структура призвана наладить взаимодействие между учёными и представителями производственной сферы, а также способствовать поиску научно обоснованных решений актуальных проблем региона.

В честь открытия центра была организована форсайт-сессия, посвящённая определению приоритетных направлений развития региональной науки. В мероприятии приняли участие представители Национальной академии наук, руководители высших учебных заведений, исследователи и специалисты производственной отрасли.

В ходе сессии председатель правления – ректор университета Мухтар Толеген остановился на задачах, обозначенных Главой государства в Послании от 28 октября, в частности, технологической модернизации промышленности, эффективном использовании водных ресурсов и внедрении искусственного интеллекта.

«Для реализации этих задач в нашем регионе необходимо обсуждать конкретные запросы предприятий и преобразовывать их в темы научных исследований. Это наша общая задача», – отметил ректор.

В свою очередь, вице-президент Национальной академии наук Елена Шевченко подчеркнула необходимость уделять приоритетное внимание не только повышению научного потенциала региона, но и развитию отечественного производства, а также внедрению научных разработок в практику.

В рамках форсайт-сессии были представлены проекты по глубокой переработке угля, получению игольчатого кокса из промышленных отходов, оценке экологических рисков, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а также применению искусственного интеллекта в медицине.

Новый центр станет общей площадкой для совместной работы представителей региональных предприятий, учёных высших учебных заведений, медицинских работников и других исследователей. Здесь специалисты различных отраслей смогут представлять свои предложения, обсуждать актуальные проблемы, разрабатывать совместные инициативы и практические решения. Это позволит связать научные исследования с реальными потребностями региона и создать условия для внедрения их результатов в производство.

В рамках торжественной церемонии между Южно-Казахстанским исследовательским университетом имени Мухтара Ауэзова и Национальной академией наук был подписан меморандум о сотрудничестве. Документ заложит основу для реализации совместных научных исследований и инновационных проектов.

Продолжилось мероприятие открытием интерактивной образовательной медиастудии AUEZOV AI MEDIA STUDIO, созданной при университете. Оснащённое современными технологиями пространство позволит преподавателям и студентам разрабатывать видеоуроки и цифровые образовательные ресурсы с использованием инструментов искусственного интеллекта. Инициатива направлена на совершенствование образовательного процесса и дальнейшее развитие цифровой инфраструктуры высшего учебного заведения.