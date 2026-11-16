Шымкент стал площадкой международного диалога о будущем высшего образования, научном лидерстве и роли искусственного интеллекта в подготовке специалистов нового поколения.

Международный форум «Университет будущего: лидерство, исследования и образование в эпоху искусственного интеллекта», состоявшийся на площадке Tashenev University, объединил руководителей вузов, ученых, представителей международных образовательных организаций, специалистов в области цифровых технологий и предпринимателей из Казахстана и зарубежных стран. Среди участников — представители США, Болгарии, Иордании, России, Кыргызстана, Нидерландов, Франции, Португалии и других государств. Столь широкая география участников подтверждает: будущее высшей школы сегодня — не только задача отдельных университетов, но и важнейший фактор глобального развития, конкурентоспособности экономики и технологического прогресса.

От передачи знаний — к формированию самостоятельного мышления

Главная тема форума — новая модель высшего образования в условиях стремительного развития искусственного интеллекта, укрепление научного потенциала университетов и расширение международного сотрудничества. Сегодня университет уже не может ограничиваться традиционной передачей знаний. Информация доступна каждому, а цифровые помощники способны за секунды выполнять задачи, на которые раньше уходили часы. Но доступность информации еще не означает наличие знаний. Важно уметь анализировать факты, проверять источники, отличать достоверные сведения от ошибочных и самостоятельно принимать решения. Об этом рассказала ректор университета Жанар Рысбекова. По ее словам, современный вуз должен формировать не только профессиональные навыки, но и критическое мышление, исследовательскую инициативу и ответственность. Искусственный интеллект не отменяет роль преподавателя, подчеркнула ректор. Напротив, она становится еще значимее: педагог должен не только объяснять материал, но и учить студентов грамотно пользоваться цифровыми инструментами, ориентироваться в информационном пространстве и не подменять собственное мышление готовыми ответами.

Международный опыт и новые ориентиры высшей школы

Знакомство гостей с университетом началось с посещения лаборатории искусственного интеллекта Tashenev University, где были представлены разработки, студенческие проекты и исследовательские инициативы. Затем участники посетили образовательное пространство Tomorrow School, познакомившись с современными форматами обучения и практико-ориентированной образовательной средой. С приветственным словом на открытии форума выступил председатель правления Tashenev University, доктор педагогических наук, профессор, академик Национальной академии наук Республики Казахстан Оналбай Аяшев. Среди почетных гостей были председатель правления — ректор Южно-Казахстанского педагогического университета имени Өзбекәлі Жәнібекова Кайрат Балабиев, профессор Мичиганского государственного университета Амита Чудгар, директор Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» по Шымкенту Сабира Адамбекова и ректор Варненского университета менеджмента Красимира Станева. Приветствие направил представитель Университета прикладных наук Иордании Мохаммад Аль Наджжар.

Первая пленарная сессия «Искусственный интеллект и новая миссия университета» была посвящена влиянию ИИ на образовательный процесс, цифровой трансформации вузов и новым требованиям к подготовке специалистов. В обсуждении приняли участие представители государственных органов, казахстанских и зарубежных университетов, в том числе руководитель управления цифровизации Шымкента Мухит Кемелов и административный директор Института умных систем и искусственного интеллекта Назарбаев Университета Гибрат Курманов.

Вторая сессия затронула вопросы университетского лидерства, научных исследований и международного партнерства. Своим опытом поделились представители МГИМО, Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта, зарубежных и казахстанских вузов, а также международных профессиональных организаций. Участники отметили, что современный университет должен объединять науку, технологии, экономику и бизнес. Промышленности необходимы цифровые компетенции, медицине — современные исследования, а международным научным проектам — межкультурное взаимодействие и знание языков.

От научных идей — к практическим решениям

Особое место в программе заняли выступления специалистов, непосредственно работающих в сфере искусственного интеллекта, образовательных технологий и инновационного предпринимательства. Опыт Мичиганского государственного университета представил профессор педагогического образования и технологий обучения Дуглас К. Хартман. Выступили также Гибрат Курманов, декан факультета искусственного интеллекта и инноваций Даулет Душабаев, представитель инвестиционной и предпринимательской среды Хуршид Арипов и генеральный директор и сооснователь cc.dev Райымбек Егембердин. Европейскую перспективу представили вице-президент по международным и европейским связям Университета Лиможа Дидье Цала Эффа и президент Высшего технического института Лиссабонского университета Рожериу Коласу. Обсуждение охватило широкий круг вопросов — от фундаментальной науки и цифровых технологий до управления университетами и внедрения инноваций в экономику. Особенно важно, что международный опыт рассматривался через призму практического применения в Казахстане. Успешные образовательные модели необходимо не просто копировать, а адаптировать к национальным условиям, потребностям экономики и запросам работодателей. Главная ценность подобных форумов — возможность создавать реальные партнерства, запускать совместные исследования, развивать академическую мобильность и открывать новые перспективы для студентов и преподавателей.

Почему это важно для Шымкента и Казахстана

Для Казахстана развитие искусственного интеллекта и модернизация высшего образования имеют стратегическое значение. Стране нужны не только пользователи цифровых технологий, но и собственные разработчики, инженеры, исследователи, аналитики и предприниматели, способные создавать конкурентоспособные решения. Для Шымкента эта повестка особенно актуальна. Город растет, развивается предпринимательство, расширяется производственный сектор, а вместе с ними увеличивается потребность в квалифицированных специалистах, владеющих современными технологиями. В этих условиях университеты должны становиться полноценными партнерами региональной экономики: участвовать в решении производственных задач, проводить прикладные исследования, создавать инновационные проекты и готовить востребованные кадры. Важно, чтобы молодежь могла получать качественное образование, осваивать современные профессии и участвовать в научных разработках, не покидая родной город. А местный бизнес видел в университетах источник новых идей, квалифицированных специалистов и технологических решений. Международное сотрудничество открывает дополнительные возможности: совместные проекты, образовательные программы, научные публикации и разработки, востребованные на практике.

Университет будущего создается сегодня

Международный форум в Шымкенте обозначил важный ориентир: искусственный интеллект должен стать инструментом развития человеческого потенциала, а не заменой профессиональных знаний, самостоятельного мышления и ответственности. Технологии способны ускорить работу, облегчить доступ к информации и расширить исследовательские возможности. Но определять общественные приоритеты, формировать нравственные ориентиры и отвечать за принятые решения по-прежнему должен человек. Университет будущего — это сочетание фундаментальных знаний и практических навыков, научных традиций и инноваций, национальных интересов и международного сотрудничества. Для Шымкента проведение такого форума — возможность укрепить позиции города как одного из центров образовательного и научного взаимодействия, расширить международные связи и привлечь внимание к потенциалу местных университетов.