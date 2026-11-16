На интернет-портале «Открытые НПА» опубликован проект решения о внесении изменений в решение маслихата города Шымкента от 29 сентября 2022 года № 21/194-VII «Об утверждении Правил содержания и выгула домашних животных в городе Шымкенте».

Просим вас принять участие в общественном обсуждении указанного проекта решения.

Ссылка для ознакомления и участия в обсуждении: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15944966

На интернет-портале «Открытые НПА» опубликован проект решения о внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Шымкента от 29 сентября 2022 года № 21/192-VII «Об утверждении Правил отлова, временного содержания и умерщвления животных в городе Шымкенте».

Просим вас принять участие в общественном обсуждении указанного проекта решения.

Ссылка для ознакомления и участия в обсуждении: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15944489

На интернет-портале «Открытые НПА» опубликован проект постановления акимата города Шымкента «Об утверждении Правил регистрации в цифровой системе «Адресный регистр» города Шымкента и Положения о структуре адреса».

Просим вас принять участие в общественном обсуждении указанного проекта постановления.

Ссылка для ознакомления и участия в обсуждении: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15937244