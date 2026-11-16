ЕЩЕ 50 СЕМЕЙ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ В ШЫМКЕНТЕ

В Шымкенте распределены ещё 50 квартир, предназначенных для граждан, имеющих право на государственную жилищную поддержку. В церемонии вручения ключей принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.

Многоэтажные дома расположены в микрорайонах Асар-2, Бозарык, Туран и 189-м квартале. Квартиры предоставлены на условиях аренды с правом выкупа. В отличие от обычной аренды, этот механизм предусматривает возможность последующего оформления жилья в собственность.

В число получателей вошли граждане с инвалидностью, многодетные и неполные семьи, родители, воспитывающие детей с особыми потребностями, вдовы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также государственные служащие.

Стоит отметить, для этих категорий жилищная поддержка имеет особое значение, поскольку позволяет решить вопрос проживания на условиях предусмотренной государственной программы.

Распределение жилья проводится в соответствии с установленными требованиями и критериями. Очередная передача квартир пополнила число горожан, получивших поддержку в решении жилищного вопроса.