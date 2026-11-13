СПАСАТЕЛИ СТРАН СНГ СОБРАЛИСЬ В ШЫМКЕНТЕ

XXXVIII заседание Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям (МГС по ЧС) стран СНГ прошло 13 ноября 2026 года в Шымкенте. Казахстан впервые за 11 лет выступал принимающей стороной мероприятия международного уровня. В заседании совета приняли участие руководители и представители спасательных ведомств ряда государств Содружества. Среди гостей были министры по ЧС Узбекистана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, России.

Глава МЧС Казахстана Мурат Муханов представил коллегам идею создания Регионального центра прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций.

В частности, о том, как в Казахстане применяют искусственный интеллект для раннего выявления пожаров в лесных массивах, как на угольных шахтах внедряют системы поиска работников и контроля загазованности, а беспилотники помогают обследовать труднодоступные территории и находить людей. Мурат Муханов также сообщил о развитии спасательной авиации и специализированных подразделений, о том, как расширяется сеть сельских спасательных подразделений. Например, о программе «Ауыл куткарушылары» («Сельские спасатели»), в рамках которой созданы 311 добровольных противопожарных формирований, обеспечивающих защиту более 975 населённых пунктов.

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что летом 2027 года ведомство планирует провести в Арктической зоне (вероятно, в Якутии) опытно-исследовательские учения и экспедицию. Цель — отработать межведомственное взаимодействие при реагировании на ЧС и провести сравнительные испытания образцов пожарно-спасательной техники и оборудования в сложных условиях (тундра, заболоченная местность).

В рамках заседания была организована выставка специальной техники, аварийно-спасательного оборудования и экипировки казахстанского производства. Зарубежные делегации подробно знакомились с возможностями оборудования, его характеристиками и практическим применением.