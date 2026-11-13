Учёные, юристы и студенты университета имени Ж. Ташенева собрались на открытую дискуссию, чтобы разобрать ключевые направления Послания Главы государства «Актуальные задачи Казахстана на новом историческом этапе».

Главной задачей встречи стал глубокий анализ президентских инициатив, их влияния на социально-экономическую и общественно-политическую жизнь республики, а также поиск новых векторов развития отечественной науки и высшего образования.

С ключевым докладом о стратегических приоритетах высшей школы в свете озвученных инициатив выступила ректор университета, кандидат юридических наук Жанар Рысбекова:

«Главная мысль Послания Президента заключается в том, что Казахстан должен стать страной, которая не просто потребляет новые технологии, а сама создаёт их с помощью образования и науки. Глава государства подчеркнул необходимость оставить будущему поколению сильный, высокотехнологичный Казахстан, основанный на знаниях, и обозначил построение цифровой экономики на базе искусственного интеллекта как общенациональную задачу. В Послании чётко сказано о необходимости создания региональных экосистем, объединяющих науку, производство, логистику и технологическое предпринимательство. Сегодня научная идея из лаборатории должна доходить до готового продукта, внедряемого в экономику. Послание Президента даёт высшему образованию и науке не только новые задачи, но и новые возможности».

Участники обсуждения также детально рассмотрели вопросы обеспечения верховенства права и практического внедрения принципа «Закон и порядок» как фундамента справедливого общества. Отдельно затронули темы укрепления конституционных основ и сохранения общественного согласия.

Значимый блок разговора посвятили предстоящему 35-летию Независимости Казахстана. Спикеры и гости говорили об историческом пути страны, сохранении национальных ценностей, гражданской ответственности и сплочении общества на современном этапе.

В дискуссии приняли участие руководство вуза, преподаватели, эксперты, представители юридического сообщества, общественники и журналисты.

Особое место в программе отвели голосу молодёжи. В секции «Новый Казахстан: идеи молодёжи – будущее страны» студенты поделились собственным видением развития государства, озвучили социальные инициативы и предложения по участию молодого поколения в реализации реформ.

Как отметили организаторы, такой открытый обмен мнениями помог глубже раскрыть суть поставленных задач, наладить диалог между экспертами и обществом, а также стимулировать интерес молодёжи к общественно-политической жизни Казахстана.