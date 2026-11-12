В Шымкенте состоялась встреча с участием региональных представителей Народного Совета Казахстана и представителей городских этнокультурных объединений.

В мероприятии приняли участие заместитель акима города Сарсен Куранбек, члены Народного Совета Казахстана, руководители этнокультурных объединений и этнические активисты, а также руководители общественных структур при учреждении «Қоғамдық келісім».

Основной целью встречи стало обсуждение деятельности и задач нового общественного института, укрепление общественного согласия и общенационального единства, развитие взаимодействия между государством и гражданским обществом, а также обсуждение актуальных вопросов, волнующих жителей региона.

Выступая на встрече, заместитель акима города Сарсен Куранбек остановился на создании Народного Совета Казахстана и его роли в жизни общества. Кроме того, он подробно рассказал о значении новой Конституции, приоритетных направлениях, обозначенных в Послании Главы государства народу Казахстана, основных задачах конституционных реформ и содержании общенациональных ценностей.

В частности, была подчеркнута важность утверждения в общественном сознании таких ценностей, как независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство. Также внимание было уделено инициативам «Адал азамат» и «Таза Қазақстан», а также вопросам формирования новой общественной этики.

В ходе встречи также были рассмотрены направления, обозначенные в Послании Главы государства: экономическое развитие, модернизация инфраструктуры, цифровизация, внедрение технологий искусственного интеллекта, поддержка малого и среднего бизнеса, а также реализация принципа «Закон и порядок».

Кроме того, участники обсудили значение недавно состоявшегося X юбилейного съезда общества «Қазақ тілі» и вопросы, поднятые в ходе его проведения. Особое внимание было уделено расширению сферы применения государственного языка, популяризации национальных ценностей и инициативам, направленным на обновление общественного сознания.

В свою очередь, участники встречи поделились предложениями и мнениями по вопросам сохранения межэтнического согласия, укрепления общественного единства, поддержки молодежных инициатив, развития института медиации, расширения общественного диалога и совершенствования взаимодействия с государственными органами.

Особое внимание на встрече было уделено роли этнокультурных объединений в жизни общества. Была отмечена необходимость дальнейшей активизации их деятельности по сохранению культурного наследия, популяризации национальных традиций, участию в воспитании подрастающего поколения и укреплению общенационального единства.

Стоит отметить, что в состав Народного Совета Казахстана вошли три представителя города Шымкента. Это председатель городского турецкого этнокультурного объединения Латипша Асанов, журналист, член городского Общественного совета Абдез Иманкулов, а также мастер спорта по художественной гимнастике, президент Национальной федерации гимнастики Казахстана Алия Юсупова.

Встреча прошла в формате открытого обмена мнениями. Участники подняли волнующие их вопросы и внесли предложения по дальнейшим направлениям совместной работы.

По итогам встречи была подчеркнута необходимость системного продолжения работы по сохранению общественного согласия, укреплению межэтнического единства, развитию взаимодействия с институтами гражданского общества и реализации совместных инициатив.