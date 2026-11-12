СЛОЖНАЯ ОПЕРАЦИЯ НА ЖЕЛУДКЕ: ВЫПОЛНЕНА СУБТОТАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

В городской клинической больнице №1 Шымкента пациенту, экстренно доставленному с диагнозом желудочно-кишечного кровотечения, провели сложную высокотехнологичную хирургическую операцию. В результате обследования, проведённого после поступления пациента в приёмное отделение с признаками желудочно-кишечного кровотечения, в области малой кривизны желудка была выявлена крупная язва.

Специалисты всесторонне оценили состояние пациента и приняли решение о проведении операции. После необходимой подготовки и получения согласия пациента эндовидеолапароскопическим методом были выполнены субтотальная резекция желудка, оментэктомия и лимфодиссекция D2.

После операции пациент в течение суток находился под наблюдением врачей в отделении реанимации. В настоящее время он продолжает лечение в хирургическом отделении. Общее состояние стабильное.

Отметим, что городская клиническая больница №1 является единственным медицинским учреждением Шымкента, где резекцию желудка выполняют лапароскопическим методом. Такой подход позволяет уменьшить операционную травму и облегчить период восстановления пациента. Проведение сложной операции с применением современного малоинвазивного метода свидетельствует о высоком потенциале хирургической службы больницы и профессиональной квалификации специалистов.