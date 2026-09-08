В ШЫМКЕНТЕ 40 СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ ЖИЛЬЁ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ

В Шымкенте ещё 40 семей стали владельцами собственных квартир в рамках льготных жилищных программ. В церемонии вручения ключей принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.

Новые многоквартирные дома расположены в микрорайоне Асар-2. Жильё введено в эксплуатацию с соблюдением установленных строительных норм и требований к качеству.

Квартиры получили граждане, подтвердившие свою платёжеспособность для участия в программах «2-10-20» и «5-10-20» АО «Отбасы банк». Среди них многодетные и неполные семьи, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, а также сотрудники бюджетных организаций.

Следует подчеркнуть, льготное кредитование даёт гражданам возможность решить жилищный вопрос на более доступных условиях. Реализация таких программ остаётся одним из направлений жилищной политики и позволяет расширить доступ населения к собственному жилью.