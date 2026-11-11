ПРИЁМ ГРАЖДАН: РАССМОТРЕНО БОЛЕЕ 150 ОБРАЩЕНИЙ

В акимате города Шымкента состоялся очередной приём граждан. Жители города обратились с вопросами, касающимися жилищных проблем, земельных отношений, образования, здравоохранения, развития городской инфраструктуры и благоустройства.

Обращения жителей рассматривались с учётом конкретных обстоятельств каждого случая. По вопросам, требующим дополнительного изучения, были определены ответственные исполнители и обозначены дальнейшие шаги по их решению.

По итогам приёма аким города поручил руководителям управлений и акимам районов всесторонне изучить поднятые вопросы, принять необходимые меры и внести конкретные предложения по их решению. Кроме того, было поручено уделить особое внимание соблюдению сроков рассмотрения обращений и обеспечению обратной связи с жителями.

В общей сложности в течение одного дня аким города, акимы районов и руководители городских управлений приняли более 150 граждан. Работа с обращениями жителей будет продолжена на системной основе.

Отметим, что каждое поступившее обращение рассматривается в индивидуальном порядке, а заявители своевременно информируются о результатах его рассмотрения.