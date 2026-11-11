В ШЫМКЕНТЕ ОТКРЫЛИ ПЯТЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

В жилом массиве Жанаталап начал работу пятый в Шымкенте универсальный комплекс экстренных служб, объединивший подразделения пожарной охраны, полиции и скорой медицинской помощи.

Объект построен по инициативе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан при поддержке акимата города. Его открытие позволит повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации и сократить время прибытия экстренных служб к месту происшествия.

В церемонии открытия приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков, Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, полковник Мурат Муханов, ветераны органов гражданской защиты и представители оперативных подразделений.

Отметим, новый комплекс будет обслуживать жилые массивы Жанаталап, 20 лет Независимости, Алтынтобе и Кокбулак с общей численностью населения около 11 200 человек. На территории объекта размещены пожарная часть №14, полицейский пост и пункт скорой медицинской помощи.

Для работы подразделений созданы необходимые условия, включая служебные помещения, пост газодымозащитной службы, учебный класс, столовую, учебно-тренировочную башню и спортивную площадку. Также предусмотрены гараж на два специальных автомобиля и навесы.

Напомним, ранее аналогичные комплексы были открыты в жилых массивах Елтай, Таскен, Сауле и микрорайоне Бозарык-3. Их работа подтвердила востребованность такого формата организации экстренных служб, при котором пожарные, полицейские и медики находятся на одной территории и могут оперативно реагировать на обращения жителей.

Работа по развитию городской инфраструктуры безопасности будет продолжена. До конца текущего года планируется завершить строительство пожарного депо на четыре автомобиля в микрорайоне Туран. В 2027 году намечено строительство ещё трёх универсальных комплексов экстренных служб в жилых массивах Базаркакпа, Кайнарбулак и Акжар.

Расширение сети таких объектов позволит повысить доступность экстренной помощи, укрепить материально-техническую базу профильных подразделений и создать дополнительные условия для защиты жизни и здоровья жителей Шымкента.