В ШЫМКЕНТЕ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВ»

В Шымкенте стартовала общегородская акция «Шымкент – город без наркотиков», направленная на предотвращение распространения наркотиков, профилактику наркомании и формирование здорового образа жизни среди молодежи.

В масштабной инициативе принимают участие государственные органы, правоохранительные структуры, общественные организации и представители молодежи. Основные цели акции – профилактика наркопреступности, выявление незаконной рекламы, усиление противодействия распространению наркотиков через интернет, а также вовлечение молодежи в спорт, образование и творческую деятельность.

Инициатива основана на принципе «Закон и порядок» и направлена на обеспечение общественной безопасности и профилактику правонарушений. При этом борьба с наркопреступностью рассматривается не только как задача правоохранительных органов, но и как общая ответственность всего общества. Соблюдение требований закона, обеспечение общественного порядка и формирование безопасной среды для молодежи – одни из ключевых направлений акции.

Заместитель акима города Шымкента Сарсен Куранбек отметил важность ответственности каждого жителя в формировании безопасной среды. По его словам, особая роль в борьбе с наркотиками принадлежит и семье. Поэтому родителям важно обращать внимание на окружение и поведение подростков, а также поддерживать с детьми открытый диалог.

Председатель городского маслихата Мурат Жолдыходжаев сообщил, что в рамках акции особое внимание уделяется тому, чтобы жители не оставались равнодушными к незаконной рекламе наркотиков. Он также призвал граждан своевременно сообщать в соответствующие органы о подозрительной рекламе и фактах распространения наркотиков.

Начальник Департамента полиции города Шымкента, генерал-майор полиции Мухтар Кожаев рассказал об основных направлениях акции. На территории города размещаются социальные билборды, демонстрируются видеоролики о вреде наркотиков. В школах и высших учебных заведениях с участием специалистов-наркологов и сотрудников полиции проводятся разъяснительные встречи и открытые лекции.

В укреплении принципа «Закон и порядок» важную роль играют правовая грамотность и знание гражданами требований законодательства. В этом направлении молодежи разъясняется вред наркотиков для здоровья и будущего человека, а также правовые последствия участия в незаконной деятельности.

Усилена и работа по противодействию распространению наркотиков через интернет. Волонтеры и кибердружины совместно с правоохранительными органами проводят мониторинг социальных сетей и мессенджеров, принимают участие в выявлении ресурсов, связанных с незаконной рекламой и распространением наркотиков. Данная работа проводится в целях обеспечения безопасности в цифровом пространстве и недопущения распространения противоправного контента.

Еще одно важное направление акции – вовлечение молодежи в спорт. В городе организуются соревнования и массовые мероприятия по футболу, волейболу и различным видам единоборств. Особое внимание уделяется повышению доступности спортивных секций для детей и подростков.

Эффективная организация досуга молодежи, повышение интереса к спорту и творчеству – важные инструменты профилактики правонарушений. В этой связи приоритетное значение придается формированию у подрастающего поколения ценностей уважения к закону и порядку, ответственности и гражданской активности.

Организаторы призывают жителей проявлять гражданскую активность и сообщать в соответствующие органы о подозрительных фактах, связанных с распространением наркотиков или незаконной рекламой. Это вклад каждого гражданина в обеспечение общественной безопасности и укрепление принципа «Закон и порядок» в обществе.

Акция «Шымкент – город без наркотиков» не является разовой кампанией. Она реализуется как комплексная работа, направленная на профилактику наркопреступности, обеспечение безопасности молодежи, укрепление законности и порядка и формирование здорового общества.