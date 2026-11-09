В МИКРОРАЙОНЕ ТҰРАН ЗАВЕРШИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЦЫ ПРОТЯЖЁННОСТЬЮ 3,4 КМ

Аким города Шымкент Габит Сыздыкбеков ознакомился с результатами строительства улицы протяжённостью 3,4 километра в микрорайоне "Тұран".

Отметим, работы на объекте начались в 2019 году и завершить их первоначально планировалось в 2020 году. Однако строительство затянулось на несколько лет, и только сейчас основные дорожные работы полностью выполнены. В настоящее время ведётся благоустройство прилегающей территории.

Ширина улицы составляет 60 метров. Здесь уложено асфальтобетонное покрытие, обустроены тротуары и велосипедная дорожка. При обустройстве дорожной инфраструктуры предусмотрены условия для комфортного и безопасного передвижения всех участников движения.

Новая улица имеет важное значение для развития микрорайона. Она улучшит транспортную доступность жилой территории, обеспечит более удобное сообщение с прилегающими улицами и создаст дополнительные условия для дальнейшего развития этой части города.