В ШЫМКЕНТЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ ИСТОРИЧЕСКИЙ ТРИУМФ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ОРДАБАСЫ»

В год 35-летия Независимости Республики Казахстан Шымкент отмечает ещё одно значимое достижение в истории отечественного спорта. Футбольный клуб «Ордабасы» впервые за свою историю завоевал чемпионский титул Казахстана и Кубок страны в одном сезоне, оформив исторический «золотой дубль».

На площади «Астана» состоялся масштабный праздничный вечер, объединивший тысячи болельщиков, жителей и гостей города. В мероприятии принял участие аким города Габит Сыздыкбеков. Он поздравил футболистов, тренерский штаб и болельщиков с историческим достижением, пожелав команде новых побед и успехов на международной арене.

Центральным событием вечера стала церемония чествования футболистов и тренерского штаба. Игрокам вручили золотые медали чемпионата Казахстана, а команде торжественно передали чемпионский кубок. Праздничную атмосферу дополнили выступления известных исполнителей.

Нынешний сезон стал одним из самых успешных за всю историю шымкентского клуба. 25 октября «Ордабасы» досрочно обеспечил себе первое место в Казахстанской Премьер-лиге. По итогам чемпионата команда набрала 68 очков, одержав 21 победу в 30 матчах.

Этот титул стал вторым чемпионством в истории клуба. Впервые шымкентцы поднимались на высшую ступень национального первенства в 2023 году. Ещё одним значимым достижением стала победа в финале Кубка Казахстана. 7 ноября на стадионе «Туркестан Арена» «Ордабасы» уверенно обыграл кызылординский «Кайсар» со счётом 4:1.

Таким образом, клуб в третий раз завоевал национальный Кубок, ранее становясь его обладателем в 2011 и 2022 годах. При этом впервые команде удалось объединить чемпионский титул и Кубок страны в одном сезоне, оформив исторический для себя «золотой дубль». Также клуб в 2012 году завоевал Суперкубок Казахстана.

История шымкентского футбольного клуба насчитывает несколько десятилетий. Его истоки восходят к 1976 году, когда была создана команда «Мелиоратор». Современный клуб «Ордабасы» образован в 2003 году и за годы выступлений в национальном первенстве стал одним из узнаваемых футбольных коллективов страны.

Сегодняшний успех стал результатом сезона, в котором команда подтвердила свои амбиции и способность бороться за самые высокие места. Завоевав чемпионский титул, «Ордабасы» также получил право представить Казахстан в квалификационном этапе Лиги чемпионов УЕФА в следующем сезоне.

Стоит отметить, исторический триумф клуба стала значимым событием для спортивной жизни Шымкента и ещё одним поводом для гордости жителей города. Поддержка болельщиков, преданность команды своему делу и стремление к новым достижениям объединили шымкентцев вокруг общего успеха.

Праздничный вечер стал достойным завершением футбольного сезона и чествованием команды, вписавшей новую страницу в историю шымкентского спорта.